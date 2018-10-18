Котировки итальянских акций снизились до пятилетних минимумов

Рим, , 18:48 — REGNUM Биржевые котировки итальянских акций в четверг, 18 октября, снизились до пятилетних минимумов, сообщает La Repubblica.

Основной причиной распродажи акций является недовольство инвесторов в отношении продолжающегося конфликта правительства Италии и Еврокомиссии из-за проекта бюджета страны на 2019 год, полагают аналитики.

Кроме того, росту недовольства способствует и информация о ссорах внутри самого правительства из-за проекта налоговой реформы — в четверг информацию об этом конфликте косвенно подтвердили уже сами министры.

Как сообщалось ранее, лидеры двух сформировавших правящую коалицию партий начали конфликт из-за проекта налоговой реформы. Текст декрета был утвержден на заседании кабинета министров, однако позже представители «Движения 5 звёзд» заявили, что в проекте появились пункты, которые не были ими поддержаны. Речь идет о налоговой амнистии. В «Движении» требуют повторного заседания, представители «Лиги» утверждают, что никаких изменений в текст не вносилось.

В свою очередь проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года согласован правительством и направлен в Брюссель. Параметры бюджета не нарушают формальных норм Евросоюза, но нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации» и вызывают острую критику со стороны Еврокомиссии и международных финансовых институтов, которые прогнозируют негативные последствия и для самой Италии, и для Евросоюза в целом.

Правительство запланировало повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно.

По правилам ЕС дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но Италия не соблюдает другого правила — госдолг не должен превышать 60% ВВП, а в Италии он составляет 130% ВВП. В Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга и считают это решение безответственным популизмом.

В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, а режим экономии, на котором настаивает ЕС, доказал свою неэффективность. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах не вызывало у евробюрократов никаких вопросов. Министры считают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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