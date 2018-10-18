Субсидировать полёты в Калининград, Крым и ДФО будут круглый гол

Калининград, , 18:47 — REGNUM В настоящее время полеты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря, по инициативе Росавиации будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы — с 1 января по 31 декабря, сообщила сегодня, 18 октября, пресс-служба Росавиации.

Изменение сроков действия субсидирования особенно актуально для жителей Дальнего Востока (учащиеся, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи), которые смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России, ее северо-западные и южные регионы на протяжении всего года. Сейчас стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу в города Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.

По информации Минтранса России, с учетом расширения временных границ субсидирования полетов, Росавиации будут дополнительно перечислены на реализацию постановления 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов.

В 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».

Всего с 1 марта по 1 октября с.г. авиакомпании перевезли по спецтарифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симферополь — 83 тысячи пассажиров и в Калининград 43 тысячи пассажиров (суммарно по всем направлениям — 472 тысячи человек), реализовав за 7 месяцев 532 тысячи билетов.

Читайте ранее в этом сюжете: На субсидированные билеты «Аэрофлота» выделят 300 млн рублей