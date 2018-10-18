Итальянские министры поссорились из-за налоговой реформы

Рим, , 18:36 — REGNUM Лидеры двух сформировавших правящую коалицию итальянских партий начали открытый конфликт из-за проекта налоговой реформы, сообщает La Repubblica в четверг, 18 октября.

Днем ранее текст декрета был утвержден на заседании кабинета министров, однако позже представители «Движения 5 звёзд» заявили, что в проекте появились пункты, которые не были ими поддержаны. Необходимо еще одно заседание, заявили руководители партии. Премьер-министр Джузеппе Конте приостановил процесс отправки утвержденного декрета на подпись президенту.

Речь идет о включении нормы, которая изначально поддерживалась «Лигой», но не «Движением» — о налоговой амнистии. Лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини в четверг заявил, что текст закона рассмотрен и одобрен, никаких изменений в него не вносилось, а заседания правительства не могут проводиться каждые 15 минут.

Представители «Движения» заявили, что в текст законопроекта должны быть внесены необходимые поправки, в противном случае они не будут за него голосовать. Одновременно с этим в партии отвергли предположения о возможном распаде коалиционного правительства.

Оппозиционные правительству Италии ведущие национальные СМИ сообщали о разнообразных «ссорах» в кабинете министров на протяжении всех пяти месяцев его работы, однако впервые эта информация была косвенно подтверждена самими министрами.

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