В Калужской области отмечают ускорение роста цен на потребительском рынке

Калуга, , 21:18 — REGNUM В Калужской области в сентябре 2018 года темпы роста цен на потребительском рынке ускорились — инфляция составила 3,2% против 2,9% в августе 2018 года, однако уровень инфляции ниже, чем в целом по России. По большинству товаров и услуг (66,3%) годовой рост цен не превышал 4%. Об этом 18 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском отделении Центробанка.

По данным ведомства, ускорение инфляции в основном обусловлено динамикой цен на продовольственные товары, темпы роста цен на которые в сентябре ускорились в годовом выражении на 0,7% до 2,2%. Так, существенно выросли цены на яйца и мясопродукты. Это связано с удорожанием кормов, энергоресурсов и сокращением объемов производства говядины и птицы, что характерно не только для Калужского региона, но и для страны в целом. Помимо мясной продукции вклад в увеличение годовой инфляции в продовольственной группе внесли цены на плодоовощную продукцию — подорожали капуста и лук в связи с поступлением в продажу нового урожая овощей и эффектом низкой базы 2017 года, апельсины на фоне ослабления рубля, овощные консервы в результате роста цен на сырье. В то же время снизились цены на сыры.

Годовая инфляция непродовольственных товаров также несколько ускорилась — с 4,4% в августе до 4,6% в сентябре 2018 года. В большей степени это связано с удорожанием легковых автомобилей на фоне ослабления рубля и табачных изделий, что обусловлено повышением акцизов. Весомый вклад в непродовольственную инфляцию продолжает вносить удорожание моторного топлива (на 13,1% в годовом выражении) на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть на мировом рынке, но по сравнению с прошлым месяцем темп роста цен замедлился.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывало замедление роста цен на услуги с 3,1% в августе до 2,8% в сентябре в годовом выражении. Такая динамика в значительной степени связана с замедлением роста цен на медицинские (преимущественно стоматологические) услуги. Между тем лидером снижения цен в сегменте услуг по-прежнему остается плата за пользование потребительским кредитом, которая снизилась на 13,7%.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в министерстве конкурентной политики Калужской области, за две недели октября 2018 года в магазинах федеральных сетей региона отмечалось увеличение цен на яйцо куриное — на 5,2%, томаты — на 5%, апельсины — на 4,9% и огурцы — на 2,9%, Максимальные цены на консервы мясные, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное были зафиксированы в Калуге среди соседних областных центров Центрального федерального округа.

Также в первую декаду октября 2018 года на калужских АЗС увеличились оптовые цены на бензин — на 1%, на дизельное топливо — на 1,7%. Розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов существенно не изменились. Впрочем, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область по-прежнему занимает 1-е место по бензину автомобильному (41,15 руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (42,49 руб./л).