Состояние российских миллиардеров выросло на санкционной политике

Москва, , 18:19 — REGNUM Российская экономика растёт несмотря на антироссийскую политику в мире, и увеличение благосостояния российских миллиардеров это подтверждает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

Санкции не помешали российским олигархам увеличить свой заработок — состояние десяти самых богатых россиян с начала 2018 года выросло на 10,8%, пишет Bloomberg. Бизнесмены из РФ обогнали миллиардеров из других стран.

«Такая динамика удивительна только на первый взгляд. И в очередной раз говорит о том, что антироссийские санкции и международная изоляция России провалились. В 2018 году хорошую динамику показал индекс МосБиржи, растут дивидендные выплаты ведущих компаний, ВВП и промышленное производство. Сложилась уникальная ситуация — дорогая нефть и дешевый рубль», — отметил Разуваев.

Однако, по его словам, финансовое состояние обычных граждан пока ещё оставляет желать лучшего. Так, по данным Росстата, их доходы второй месяц подряд только сокращаются.

«Это лишь подтверждает точку зрения о том, что в России от роста экономики или капитализации компаний, прежде всего, выигрывает наиболее обеспеченный верхний слой. В этом нет ничего удивительного, так всегда и везде при капитализме. При этом социальное неравенство по мировым меркам в России среднее. Другое дело, что после советских времен оно очень болезненно воспринимается в российском обществе», — заявил Разуваев.

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