Из-за внешних шоков правительство РФ рискует не удержать инфляцию?

Москва, , 18:22 — REGNUM Расчёты ЦБ РФ, согласно которым инфляция в РФ в конце 2018 года останется на уровне 3,8−4,2%, исходят из того, что сохранятся наблюдающиеся в настоящее время экономические тенденции, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Однако мы всё-таки продолжаем находиться в обстановке великой стагнации, когда мировая экономика находится в неустойчивом положении, и какой следующий внешний шок она нам приготовила, мы не знаем, — сказал Дзарасов. — Но поскольку структура экономики остается искажённой в пользу добывающих отраслей, особенно энергоресурсов, и мы критически зависим от их экспорта на мировой рынок, то мы остаёмся в положении уязвимой страны с хрупким равновесием, которое в любой момент может быть нарушено неблагоприятными событиями на мировом рынке».

Напомним, как стало известно 18 октября из данных, обозначенных в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды», хотя в сентябре годовая инфляция ускорилась до 3,38%, и в ближайшее время можно ждать её дальнейшего роста, в Банке России надеются, что «на конец 2018 года инфляция окажется в диапазоне 3,8−4,2%».

Также отметим, что, по данным Минэкономразвития РФ, по итогам 2019 года инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением 5,5% в первом квартале 2019 года.