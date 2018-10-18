Низкая инфляция не была заслугой правительства РФ – экономист

Москва, , 18:36 — REGNUM Правительство РФ продолжает проводить политику сдерживания экономического роста ради того, чтобы сохранить низкие показатели инфляции, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Низкая инфляция не была достижением правительства, — сказал он. — Два главных инструмента правительства — это денежная политика и бюджетная. Но бюджетная была нацелена на то, чтобы любыми путями уменьшить бюджетный дефицит и его долю в ВВП. Она составляла 3%, и теперь её хотят довести до 1%. А денежная политика — это высокая ключевая ставка процента».

Последнюю, как уточнил экономист, повысили сразу, как только начались экономические трудности в 2014—2015 годах.

«Потом постепенно снижали, — продолжил он. — Но дело в том, что эта ключевая ставка порождает такую ставку банковского процента, который существенно выше средней нормы прибыли по нашей промышленности. Вот и результат этого — экономическая активность подавляется. Так что, я думаю, борьба с открытой инфляцией путём удушения экономического роста — это далеко не лучший способ, это типичная неолиберальная политика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России за период с 9 по 15 октября составила 0,1%, как и неделей ранее. Таковы данные Росстата. За период с начала октября потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года — на 2,8%.

По оценке экспертов этого ведомства, за прошедшую неделю пшено подорожало на 2,1%, куриные яйца — на 1,8%, сахар-песок — на 1,2%, мясо кур — на 0,9%, мука — на 0,4%, баранина, колбасы, сосиски, сардельки, молоко, сметана, творог, сыры, сливочное и подсолнечное масло, пшеничный хлеб, гречневая крупа и рис — на 0,2−0,3%.

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