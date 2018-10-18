Почему правительству РФ не удаётся сдержать рост инфляции?

Москва, , 18:16 — REGNUM Рост инфляции, наблюдаемый в настоящее время, связан с тем, что её прежние низкие значения были обусловлены резким снижением уровня жизни, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов Центрального банка об ускорении инфляции в сентябре 2018 года.

«С 2014 года по 2017 год реальные доходы населения упали больше чем на 10%, — сказал Дзарасов. — В результаты спрос сдерживал цены. В 2017 году правительство объявило, что падение реальных доходов затормозилось, и за первые полгода 2018 года наметился рост. Но реальные доходы не могут вечно падать. Был внешний шок, ввели санкции, и экономика приспосабливалась несколько лет к этим новым условиям».

Это приспособление, как объяснил Дзарасов, происходило за счёт снижения уровня жизни людей.

«Происходило перераспределение ВВП в пользу прибылей крупного капитала, — добавил он. — Государство тоже жёстко продолжало режим бюджетной экономии, для того чтобы снизить бюджетный дефицит, и в итоге этих мер удалось как-то стабилизировать экономику на более низком уровне. Теперь и выливается в рост инфляции. Перестал падать спрос, и началось повышение цен».

Напомним, как стало известно 18 октября из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды», инфляция в России в сентябре ускорилась до 3,38% в годовом выражении (с 3,1% в августе). Более того, эксперты департамента уверены, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти.

«В сентябре годовая инфляция ускорилась до 3,38%. В ближайшие месяцы можно ожидать её дальнейшего роста», — сообщают в ЦБ РФ.