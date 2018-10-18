Путин рассказал о грядущих «тяжёлых временах» для доллара США

Сочи, Краснодарский край, , 18:05 — REGNUM Россия во взаимодействии с рядом других стран выработала механизмы страховки от чрезмерной волатильности при переходе на расчёты в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 18 октября на пленарном заседании клуба «Валдай».

Как отметил российский лидер, на развивающихся рынках наблюдается очень большая волатильность национальных валют, и избежать этого нельзя.

«Но создаются определённые инструменты, которые снижают эту волатильность. Например, в рамках БРИКС создан пул национальных валют, создан совместный банк и так далее», — сказал Путин.

По его словам, данные инструменты ещё создаются, и совместный банк БРИКС пока не сопоставим по своим возможностям с Международным валютным фондом, тем не менее работа в этом направлении продолжается.

«Я не буду вдаваться в детали, но с некоторыми странами мы уже сейчас нашли определённый инструментарий, который позволяет нам действовать, избавляя себя от этих рисков», — сказал президент России.

Владимир Путин также отметил, что переход от расчётов в долларах на расчёты в национальных валютах между странами со временем неизбежно произойдёт, хотя это случится «не сегодня или завтра».

По мнению российского лидера, это повлечёт за собой «тяжёлые времена» для доллара как универсальной расчётной единицы, тем не менее задача при переходе на нацвалюты заключается не в этом, а в том, чтобы «обеспечить свою безопасность».