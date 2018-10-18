Путин: Торговая война США и Китая негативно повлияет на весь мир

Сочи, Краснодарский край, , 17:41 — REGNUM Продолжение торговой войны между США и Китаем будет иметь негативные последствия для всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 18 октября на пленарном заседании клуба «Валдай».

Говоря о торговых войнах и о санкциях, российский лидер высказал мнение, что «определённая риторика в США связана с внутриполитической ситуацией», и предложил обратить внимание на «внутриполитический календарь» в Соединённых Штатах.

«Сейчас промежуточные выборы, потом выборы президента, нужно сохранить определённые тенденции в экономике», — отметил Владимир Путин.

По мнению президента России, в среднесрочной перспективе подобные действия могут иметь некоторый положительный эффект, но в отдаленной перспективе «неизбежно наступят негативные последствия».

Напомим, в конце сентября международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,1% в связи с продолжающейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

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