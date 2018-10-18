Подарок Прибалтике: «Россия теряет на транзите миллиарды»

Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Российские порты не могут перевести на себя грузы, которые сейчас идут через Прибалтику, так как бизнес голосует рублём за более выгодное предложение. Об этом сегодня, 18 октября, заявил в ходе конференции «Транспортный потенциал» директор НП «ГПУ ВЭД «Гермес» Роман Козлов.

По его словам, несмотря на то, что сухие и наливные грузы активно переводятся из портов Прибалтики в Россию, другие виды грузов, а именно контейнеры по-прежнему остаются в Латвии, Литве и Эстонии.

«Это всё дополнительные деньги в бюджет, рабочие места и, конечно, прибыль для бизнеса», — заявил Роман Козлов.

Удерживают грузы у себя прибалтийские порты за счет минимального числа досмотров, низких цен, более предсказуемых механизмов работы, отметил спикер.

Чтоб привлечь клиента и заставить груз переориентироваться на отечественные порты, России нужно создать условия более привлекательные для клиента, чем в Прибалтике, уверен Роман Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Однако отставание в скорости оказания логистических услуг и сложность процедур таможенной очистки в российских портах в Прибалтике не способствуют привлекательности российских портов для перевалки целого ряда грузов, в частности, контейнеров. Существенная часть контейнерных грузов по-прежнему приходит в Россию через порты Прибалтики.