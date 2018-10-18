В Госдуму внесён законопроект о налоговых льготах для многодетных семей

Москва, , 17:28 — REGNUM Законопроект о дополнительных мерах господдержки многодетных семей РФ внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Речь, в частности, идёт о налоговых льготах. Так, отмечают депутаты, сегодня в стране практически отсутствует единая система федеральных законов, которые была бы направлена на господдержку многодетных семей. Так, для них установлены некоторые меры социальной поддержки, но не налоговые льготы. Вместе с тем, отмечают авторы инициативы, доходы таких семей как правило снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка.

В связи с этим депутаты предлагают ввести для таких семей льготы по налогу на имущество физлиц.

«В результате принятия законопроекта более полутора миллионов многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц», — отмечают депутаты.

При этом они не отрицают, что такая мера приведёт к выпадающим доходам бюджетной читаемых РФ. Она будет равна совокупному размеру налога на 1,279 млн объектов налогообложения. По расчётам депутатом, бюджет может недополучить от 3,198 млрд рублей до 6,395 млрд рублей. Однако авторы инициативы не указывают, за счёт каких средств планируют компенсировать эти выпадающие доходы.