Торги на Уолл-стрит стартовали в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, , 17:24 — REGNUM Фондовый рынок США начал день со снижения всех основных индексов, 18 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 61,12 пункта (0,24%), до 25 645,56 пункта, индекс S&P 500 снизился на 7,21 пункта (0,26%), до 2802,00 пункта, индекс Nasdaq снизился на 26,23 пункта (0,34%), до 7616,47 пункта.

На настроении рынка сказались негативные отчеты о прибыли ряда промышленных предприятий, а также планы ФРС США о повышении базовой процентной ставки.

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