Четверг, 18 Октября 2018 года
19:22:57 МСК

Торги на Уолл-стрит стартовали в «красной зоне»

Экономика

День начался со снижения всех основных индексов

Нью-Йорк, США, 18 октября 2018, 17:24 — REGNUM  Фондовый рынок США начал день со снижения всех основных индексов, 18 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 61,12 пункта (0,24%), до 25 645,56 пункта, индекс S&P 500 снизился на 7,21 пункта (0,26%), до 2802,00 пункта, индекс Nasdaq снизился на 26,23 пункта (0,34%), до 7616,47 пункта.

На настроении рынка сказались негативные отчеты о прибыли ряда промышленных предприятий, а также планы ФРС США о повышении базовой процентной ставки.

Читайте также: Планы ФРС США испортили день Уолл-стрит

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить