В РФ закрывается табачная фабрика из-за упавшего спроса на сигареты

Москва, , 17:24 — REGNUM «Бритиш Американ Тобакко Россия» («БАТ Россия») закрывает табачную фабрику в Саратове, сообщает 18 октября сайт компании.

Производственные мощности саратовского предприятия до конца 2019 года будут перенесены в Санкт-Петербург на фабрику «БАТ-СПб», которая останется единственной производственной площадкой «БАТ Россия».

«Решение о переносе производственных мощностей связано с сокращением табачного рынка из-за продолжающегося роста цен на сигареты, падения потребительского спроса и увеличения доли нелегальной продукции, — называются причины в сообщении. — В 2017 году объём легального табачного рынка в России уменьшился на 7,3%».

Сотрудникам саратовского предприятия будут предложена работа в Санкт-Петербурге и в других подразделениях. В Саратове часть персонала будет сокращена.

Саратовская табачная фабрика одна из старейших в России. Она была основана 1828 году братьями Кондратием и Михаилом Штаф.