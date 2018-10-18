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На Тамбовщине промпроизводство за девять месяцев выросло на 17,1%

Экономика

Наибольший рост — в производстве отдельных транспортных средств и оборудования, металлургии, пищевой промышленности

На Тамбовщине промпроизводство за девять месяцев выросло на 17,1%
Иллюстрация: Nhptmb.narod.ru
Тамбов. «Нефтехимроект»

Тамбов, 18 октября 2018, 17:15 — REGNUM  В Тамбовской области по итогам января-сентября 2018 года рост промышленного производства составил 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные Тамбовстата. При этом в обрабатывающих отраслях рост составил 18,9%.

Наибольший рост наблюдается в производстве отдельных транспортных средств и оборудования — на 51,1%, в металлургическом производстве — на 30%, в производстве пищевых продуктов — на 29,3%, электрического оборудования — на 17,4%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16%, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 15%.

В январе-сентябре обрабатывающими производствами отгружено товаров и выполнено работ на 105,9 млрд рублей. Удельный вес отгруженной продукции инновационного характера увеличился до 12,3% против 10,9% в январе-сентябре 2017 года. Инновационную продукцию производят предприятия металлургического производства, производства компьютеров, электронных и оптических изделий, пищевых продуктов и оборудования.

Глава региона Александр Никитин ставит задачу сохранить достигнутые результаты и обеспечить дальнейший рост производства, привлекать инвестиции и обеспечить наполнение бюджета за счёт налоговых платежей. В свою очередь региональные власти и дальше будут оказывать поддержку предприятиям приоритетных отраслей промышленности.

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