Против экс-менеджера ТОАЗа выступили анонимы

Тольятти, Самарская область, , 17:11 — REGNUM 17 октября в Комсомольском суде города Тольятти Самарской области прошло очередное заседание по делу против бывших руководителей химического комбината «Тольяттиазот». Как сообщают «Новости-РФ», следствие уже во второй раз прибегло к показаниям «секретного свидетеля», чьи личные данные останутся для участников процесса неизвестными, но сформировать убедительную картину вины подсудимых по-прежнему не смогло.

По данным издания, свидетель обвинения скрывался под псевдонимом «Петр Петрович Петров» ‑ и это единственное, что о нем известно. Проверить заявление «Петрова» о том, что он якобы ранее работал на «Тольяттиазоте» в должности сотрудника экспортного отдела, равно как и все остальные его слова, невозможно, отмечают «Новости-РФ». По словам свидетеля, во время своей работы на ТОАЗе он считал «хозяином предприятия» Владимира Махлая. Почему он так считал, выяснить не удалось, так как с самим Махлаем, по словам свидетеля, он никогда не общался, и никаких документов, например, о количестве акций комбината, находящихся в собственности Махлая, не видел.

«Петров» сообщил суду, что считает заниженными цены, по которым продукция «Тольяттиазота» поставлялась зарубежным партнерам. Одновременно он признал, что сам не специалист в ценообразовании и не имеет подготовки в этой сфере. «Петров» не смог объяснить, почему считает экспортные цены заниженными и насколько они были меньше среднерыночных. Отказался н отвечать и на «неудобный» для обвинения вопрос о том, что обычно происходит с ценами при больших масштабах поставок.

«Новости-РФ» напоминают, что «Петр Петров» стал уже вторым анонимным свидетелем, привлеченным стороной обвинения к даче показаний по этому делу. Его предшественник «Петр Иванов» в августе также выступал перед судьями. Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе заседания «Петр Иванов» рассказал, что уволился c комбината за несколько лет до того, как начали происходить интересующие суд события. Он также отказался раскрыть источники своей осведомленности, что, по мнению юристов, является основанием для признания показаний «Иванова» недопустимыми и не имеющими ценности для суда.

По версии следствия, бывшие руководители ТОАЗа Евгений Королев, Владимир и Сергей Махлаи, а также владелец швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и ее же директор Беат Рупрехт благодаря махинациям с ценами на продукцию присвоили доход предприятия в размере 85 млрд рублей. Однако доказать это суду пока не получается даже с помощью беспрецедентного по размаху использования в деле показаний анонимных свидетелей.