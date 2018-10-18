ЦБ: Число хакерских атак на российские банки удвоилось в 2018 году

Москва, , 16:58 — REGNUM Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал почти двукратное увеличение числа целенаправленных хакерских атак на российские финансово-кредитные организации.

Как говорится в отчёте, опубликованном 18 октября пресс-службой регулятора, за первый и второй кварталы 2018 года было зафиксировано 72 таких атаки, тогда как за аналогичный период прошлого года имело место 39 атак.

При этом отмечается, что доля успешных атак, как и ущерб от них, наоборот, снижается по сравнению с 2017 годом.

Сообщается, что за период с января по август в результате 20 успешных кибератак банки потеряли 76 495 882 рублей. За аналогичный период прошлого года было совершено 22 успешных атаки, а ущерб от них составил 1 078 762 345 рублей.

Снижение ущерба в Центробанке связывают с деятельностью групп по реагированию на чрезвычайные ситуации, а также повышением уровня кибербезопасности кредитно-финансовых организаций в целом.