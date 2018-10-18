Назарбаев встретился с замглавы Ассоциации центров международной торговли

Астана, , 16:15 — REGNUM Заместитель председателя правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольф Драак и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили перспективы привлечения в республику крупных мировых корпораций и финансовых институтов, сообщает 18 октября агентство «КазТАГ».

В ходе переговоров стороны обсудили повышение роли Казахстана в качестве международного центра деловой активности. Встреча состоялась на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов в Брюсселе. В ходе встречи глава государства отметил, что за 27 лет страны Европы инвестировали в экономику Казахстана $180 млрд.

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