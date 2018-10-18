Четверг, 18 Октября 2018 года
17:35:36 МСК

Туротрасль Северной Осетии получит поддержку на 1,7 млрд рублей

Экономика

Приоритетными направлениями для развития станут Дигория, Цей и Мамисон

Владикавказ, 18 октября 2018, 15:56 — REGNUM  Ростуризм высоко оценил возможности развития туризма в Северной Осетии. Ведомство выбрало три главных направления, которые наиболее перспективны для вложения денежных средств — Дигория, Цей и Мамисон. Об этом в ходе совещания по вопросу развития туротрасли РСО-Алания заявил заместитель главы Ростуризма Николай Королев.

На возрождение туротрасли республики, которая весьма успешно развивалась в советское время решено выделить из федерального бюджета 1,7 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Читайте также: Крест на курорте «Мамисон» в Северной Осетии ставить рано

По словам Королева, к 1 декабря по поручению заместителя председателя РФ Ольги Голодец будет подготовлен так называемый сводный план, в котором будут прописаны механизмы развития туристической отрасли РСО-Алания. В начале 2019 года его проект будет обсуждаться на заседании рабочей группы Федерального агентства по туризму. После чего подготовят проектно-сметная документация с экспертизой.

Предполагается, что на первом этапе финансирование составит порядка 700 млн рублей, в дальнейшем будет направлено еще более 1 млрд рублей. К 2024 году в Северной Осетии должен быть создан бренд туристического региона. Предполагается, что за это время удастся создать туристический потенциал до 85 тыс. мест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курорты Северного Кавказа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить