Туротрасль Северной Осетии получит поддержку на 1,7 млрд рублей

Владикавказ, , 15:56 — REGNUM Ростуризм высоко оценил возможности развития туризма в Северной Осетии. Ведомство выбрало три главных направления, которые наиболее перспективны для вложения денежных средств — Дигория, Цей и Мамисон. Об этом в ходе совещания по вопросу развития туротрасли РСО-Алания заявил заместитель главы Ростуризма Николай Королев.

На возрождение туротрасли республики, которая весьма успешно развивалась в советское время решено выделить из федерального бюджета 1,7 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

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По словам Королева, к 1 декабря по поручению заместителя председателя РФ Ольги Голодец будет подготовлен так называемый сводный план, в котором будут прописаны механизмы развития туристической отрасли РСО-Алания. В начале 2019 года его проект будет обсуждаться на заседании рабочей группы Федерального агентства по туризму. После чего подготовят проектно-сметная документация с экспертизой.

Предполагается, что на первом этапе финансирование составит порядка 700 млн рублей, в дальнейшем будет направлено еще более 1 млрд рублей. К 2024 году в Северной Осетии должен быть создан бренд туристического региона. Предполагается, что за это время удастся создать туристический потенциал до 85 тыс. мест.