Четверг, 18 Октября 2018 года
17:36:57 МСК

Казахстан и Украина будут сотрудничать в сфере банковского надзора

Экономика

Стороны будут обмениваться информацией о состоянии рынка

Казахстан и Украина будут сотрудничать в сфере банковского надзора
Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Астана, 18 октября 2018, 16:16 — REGNUM  Национальный банк Казахстана и Национальный банк Украины подписали договор, в рамках которого стороны будут сотрудничать в сфере банковского надзора, сообщили 18 октября в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Согласно документу, стороны договорились сотрудничать в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств.

Кроме того, стороны будут обмениваться информацией о состоянии рынка, изменениях в нормативных актах, касающихся сферы банковского надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в сфере банковского надзора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить