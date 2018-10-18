Фондовая биржа в Карачи обвалилась до минимума за полтора года

Исламабад, , 20:30 — REGNUM В середине октября на фондовой бирже в Карачи (провинция Синд) было зафиксировано падение индекса KSE-100 (суммарная стоимость ста крупнейших компаний) на 1000 пунктов. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, фондовая биржа опустилась до уровня мая 2016 года. По сравнению с ситуацией шесть месяцев назад, рыночная капитализация сократилась на 30 миллиардов долларов до 50 миллиардов.

Инвесторы скептически оценивают будущее рынка, особенно после необоснованных заявлений о том, что такие «гиганты» пакистанского рынка как HBL и Lucky Cement будут исключены из «индекса развивающихся рынков». Индекс, составляемый международной компанией MSCI, служит гарантом привлекательности для инвесторов.

Ожидание дальнейшего падения на бирже в Карачи подогревает и общая обстановка в экономике: правительство обратилось за помощью к МВФ, что будет означать плавающий валютный курс и дополнительные налоги.