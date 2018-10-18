Долги трамвайного предприятия в Оренбуржье погасят за счёт бюджета

Новотроицк, Оренбургская область, , 15:28 — REGNUM В Оренбургской области администрация Новотроицка заявила, что информация об аресте трамваев муниципального предприятия «НовГорТранс» за долги энергетикам сильно искажена. А долги перед энергетиками будут погашены за счет городского бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«На самом деле, информация, появившаяся в средствах массовой информации, сильно искажена. Сегодня между горадминистрацией и «Оренбургэнергосбыт» налажен конструктивный диалог», — отметил первый заместитель главы Новотроицка Артём Липатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Группы «Т Плюс» в Оренбуржье, транспортное предприятие за потребленную электроэнергию задолжало почти 18 млн рублей. Судебные приставы наложили арест на 90% денежных средств кассы и на девять единиц техники, среди которых три трамвая и спецтехника.

Артём Липатов подчеркнул, что с энергетиками согласован график погашения долга. Принято решение о перераспределении дополнительных доходов, образовавшихся в бюджете города, в том числе и на погашение задолженности трамвайного управления Новотроицка за электроэнергию.

«Что касается ареста трамваев, то эта информация не соответствует действительности. Так как арест был наложен на девять единиц техники, которая принадлежит МУП «НовГорТранс», среди прочего КАМАЗ, трактор, бульдозер, кран. Эти автотранспортные средства предназначены для обеспечения функционирования жизнедеятельности предприятия и не осуществляют пассажироперевозки, при этом находятся на территории трамвайного управления и используются по назначению», — сказал чиновник.

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