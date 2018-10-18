Четверг, 18 Октября 2018 года
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В Судиславле Костромской области отремонтировали часть дорог

Экономика

В регионе продолжаются дорожные работы

Судиславль, Костромская область, 18 октября 2018, 15:19 — REGNUM  На ремонт дорог в поселке Судиславль Костромской области потрачено 3 миллиона рублей, сообщает областное телевидение «Русь».

700 метров асфальта было уложено на улице Краснооктябрьской и отремонтирована улица Советская. Дорожникам предстоит заасфальтировать 800 метров на улице Октябрьской.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали отремонтировать около 120 километров дорог до 1 ноября.

Ремонтные работы идут на дорогах от Костромы до Буя, до Сандогоры, до Нерехты, от Судиславля до Чухломы, на участках автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас, Елизарово-Кологрив и подъезд к Пыщугу. В районах региона приводят в порядок около 50 километров дорог. В селах области идет строительство подъездов к «социально-значимым объектам и объектам сельхозназначения» общей протяженностью в 14,2 километров.

Отметим, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше прошлогодних показателей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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