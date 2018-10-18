Четверг, 18 Октября 2018 года
17:35:19 МСК

Visa и MasterCard нарушают индийское законодательство

Экономика

Американские платежные компании Visa, MasterCard и WesternUnion нарушают индийское законодательство

Visa и MasterCard нарушают индийское законодательство
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Карта MasterCard

Нью-Дели, 18 октября 2018, 16:28 — REGNUM  Согласно распоряжению Резервного Банка Индии, с середины октября американские компании Visa, MasterCard и WesternUnion нарушают законодательство страны. По сообщению индийского новостного агентства Dainik Bhaskar, Резервный Банк Индии (Центробанк) ещё в апреле 2018 года обязал американские платёжные системы хранить информацию о клиентах-гражданах Индии на территории страны. В случае невыполнения требований банка платежные системы ожидает наказание, штраф или возможные ограничения.

Сообщается, что ранее американские компании попросили у Резервного Банка год на выполнение требований, ссылаясь на то, что на изменение информационной системы под индийские стандарты уйдёт много времени.

Заместитель торгового представителя США Дэнис Шиа заявил, что локализация, проводимая Индией, не соответствует праву на свободную передачу информации, на котором настаивает Америка. По словам Дэниса Шиа, странам, которые принимают такие решения, «следует подумать ещё раз».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить