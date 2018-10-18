В Киргизии заработал киргизско-китайский завод, производящий взрывчатку

Бишкек, , 15:10 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии запуска киргизско-китайского совместного предприятия «Салют Компани» по производству промышленной взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 18 октября.

По словам высокопоставленного чиновника, ранее горнорудные компании республики вынуждены были закупать аммонит за рубежом по гораздо более высоким ценам, но новый завод позволит изменить ситуацию в лучшую сторону. Его продукция, как отметил глава кабинета министров, полностью соответствует техническим регламентам ЕАЭС.

«Очень важно, что на предприятии будут трудиться 60 сотрудников из числа местных жителей, а местный бюджет получит в виде налогов более 150 млн сомов (142,8 млн рублей). Для такого небольшого района, как Кеминский — это значительные средства для укрепления собственной социальной инфраструктуры», — подытожил Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии инициировали постройку предприятия «Салют Компани» после посещения вице-премьер-министром Тайырбеком Сарпашевым завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ компании «Сюефэн» во время визита в Синьцзянь-Уйгурский автономный район Китая в конце мая 2015 года.

Отметим, что завод «Салют Компани» способен ежегодно производить до 10 тысяч тонн промышленных взрывчатых веществ «Аммонит Салютит А-150» в патронированном виде и «Аммонит Салютит В» в порошкообразном виде.