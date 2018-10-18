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Нефть в ожидании драйверов

Экономика

Дополнительным фактором падения служило то, что крупнейшие импортеры нефти недовольны высокими ценами на сырье

Москва, 18 октября 2018, 15:01 — REGNUM  После того как на заседании ОПЕК были оглашены опасения, что в 2019 году рынок нефти будет перенасыщен, котировки нефти начали свое снижения после пиковых точек свыше $85 за баррель. Об этом сообщила ИА REGNUM аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ООО «ЦАФТ») Яна Торопкова.

По ее словам, дополнительным фактором падения служило то, что крупнейшие импортеры нефти недовольны высокими ценами на сырье.

«На текущей неделе рынок нефти открылся с «гэпом» вверх и с начала недели торгуется в боковом тренде. Можно сказать, что на рынке сохраняется баланс цен. Толчком для снижения цен в среду 17 октября в диапазоне от уровня $81,50 до уровня $78,90 служили данные о запасах США, которые превзошли прогнозы», — отметила эксперт.

По словам Торопковой, если рассматривать движение цены до конца текущей недели и в среднесрочной перспективе, то остаются риски со стороны санкций в отношении Ирана. Учитывая данные по количеству запасов США и предстоящие данные по буровым, которая выходит в пятницу в 20:00 мск (на прошлой неделе их количество выросло до 869), можно ожидать снижения стоимости барреля.

«Восходящий тренд, длившейся с августа этого года уже был пробит вниз, более того цена закрепилась за уровнем поддержки. При закреплении цены за уровнем $78,90 за баррель, я прогнозирую снижение до $77,80-$78 за баррель нефти марки Brent», — подчеркнула аналитик.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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