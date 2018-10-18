Южнокорейская экономика заняла 15 место в мире по конкурентоспособности

Сеул, , 16:33 — REGNUM Экономика Республики Корея находится на 15 месте в мировом рейтинге по своей конкурентоспособности; это на 2 позиции выше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на результаты исследования Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Всего оценивались 140 стран.

В 10 категориях из 12 Республика Корея вошла в список 30 лидеров, а в двух категориях — макроэкономической стабильности и показателю степени внедрения информационных и коммуникационных технологий — заняла первое место. В общем рейтинге лидерами оказались США, на втором месте — Сингапур, на 3 — Германия. Россия расположилась на 43 позиции.