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Южнокорейская экономика заняла 15 место в мире по конкурентоспособности

Экономика

В 2018 году результат лучше, чем в предыдущем — тогда Республика Корея расположилась на 17 месте

Сеул, 18 октября 2018, 16:33 — REGNUM  Экономика Республики Корея находится на 15 месте в мировом рейтинге по своей конкурентоспособности; это на 2 позиции выше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS со ссылкой на результаты исследования Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Всего оценивались 140 стран.

В 10 категориях из 12 Республика Корея вошла в список 30 лидеров, а в двух категориях — макроэкономической стабильности и показателю степени внедрения информационных и коммуникационных технологий — заняла первое место. В общем рейтинге лидерами оказались США, на втором месте — Сингапур, на 3 — Германия. Россия расположилась на 43 позиции.

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Зарубежная хроника
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