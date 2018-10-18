В Казахстане перечислили меры по борьбе с теневым рынком алкоголя

Астана, , 15:01 — REGNUM С 2020 года в Казахстане планируется внедрить маркировку алкогольной продукции с использованием кодирования, предусматривающего отслеживание движения продукции от производителя до конечного потребителя, сообщает 18 октября издание Zakon. kz со ссылкой на министра финансов республики Алихана Смаилова.

По его словам, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил сократить на 40% теневой рынок алкогольной продукции. Для реализации поставленной задачи в республике внедряются онлайн контрольно-кассовые машины. До 2020 года планируется внедрить более 1,2 млн таких аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года производство коньяка в Казахстане составило 10,41 млн литров, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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