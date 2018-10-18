Центробанк Южной Кореи рассмотрит повышение ключевой ставки

Сеул, , 21:36 — REGNUM 18−19 октября Банк Кореи проведёт заседание, на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой ставки. Такая мера необходима для предотвращения оттока иностранного капитала и повышения инвестиционной привлекательности корейской экономики. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

В то же время, повышение ключевой ставки может привести к снижению потребления внутри страны и оказать негативное влияние на деловую активность. Центробанк Республики Корея начал рассматривать возможность повышения ставки после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США несколько раз увеличивала ставку за последние несколько месяцев. Высокая ставка ФРС повышает привлекательность вложений в американскую экономику и вынуждает инвесторов изымать средства из капиталов в других странах и направлять их в США.

Последний раз Банк Кореи повысил ставку в ноябре 2017 года до 1,5%, а с 2011 года она находилась на неизменно низком уровне в 1,25%. Эксперты, впрочем, прогнозируют, что Банк Кореи и в этот раз сохранит текущую ставку.