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Центробанк Южной Кореи рассмотрит повышение ключевой ставки

Экономика

Банк Кореи стремится остановить отток средств из страны

Центробанк Южной Кореи рассмотрит повышение ключевой ставки
Иллюстрация: Across-theworld.ru
Флаг Южной Кореи

Сеул, 18 октября 2018, 21:36 — REGNUM  18−19 октября Банк Кореи проведёт заседание, на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой ставки. Такая мера необходима для предотвращения оттока иностранного капитала и повышения инвестиционной привлекательности корейской экономики. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

В то же время, повышение ключевой ставки может привести к снижению потребления внутри страны и оказать негативное влияние на деловую активность. Центробанк Республики Корея начал рассматривать возможность повышения ставки после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США несколько раз увеличивала ставку за последние несколько месяцев. Высокая ставка ФРС повышает привлекательность вложений в американскую экономику и вынуждает инвесторов изымать средства из капиталов в других странах и направлять их в США.

Последний раз Банк Кореи повысил ставку в ноябре 2017 года до 1,5%, а с 2011 года она находилась на неизменно низком уровне в 1,25%. Эксперты, впрочем, прогнозируют, что Банк Кореи и в этот раз сохранит текущую ставку.

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Зарубежная хроника
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