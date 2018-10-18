Ростерминалуголь завершает замену вагоноопрокидывателя в порту Усть-Луга

Усть-Луга, Ленинградская область, , 14:49 — REGNUM Работы по плановой замене крупнейшего в европейской части России вагоноопрокидывателя №1 (ВО-1) терминала компании Ростерминалуголь вышли на завершающий этап, сообщает 18 октября пресс-служба предприятия.

«Новое оборудование будет введено в строй уже в конце октября 2018 г. Стоимость реализации проекта превышает 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация высокотехнологичного оборудования в Усть-Луге (Ленинградская область) позволит предприятию нарастить перевалку угля до 950 вагонов в сутки в зимний период, и до 1200 вагонов — в летний. Новый вагоноопрокидыватель вводится для увеличения объемов обработки инновационных вагонов, в том числе с нагрузкой 27 тонн на ось.

Ранее на предприятии сообщали, что объем перевалки угля на экспорт через терминал составил 15,4 млн тонн за три квартала 2018 года. За девять месяцев текущего года у причалов было обработано 218 судов, при этом средняя судовая партия составила 70,7 тысячи тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростерминалуголь перевалил на экспорт 15,4 млн тонн угля за три квартала