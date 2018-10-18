В Индии в Бангалоре открыт Центр передовых технологий

Бангалор, Индия, , 21:39 — REGNUM Компания Larsen & Toubro Infotech, предоставляющая услуги в сфере информационных технологий, объявила о запуске центра передовых технологий в столице индийского штата Карнатака городе Бангалор. Создание центра было осуществлено совместно с американским производителем программного обеспечения Parametric Technology Corporation.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», центр передовых технологий будет нацелен на разработку решений для ускорения достижения четвертой промышленной революции, а именно цифровизации бизнес среды. Также он будет заниматься вопросами нефтегазовой отрасли.

Кроме того, среди первоочередных краткосрочных задач центра стоит демонстрация возможностей «преобразующих технологий» на базе платформы ThingWorxa, которая предназначена для проведения инноваций на производстве.