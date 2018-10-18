Минтранс: проект «Белкомур» тормозят риски

Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Реализация проекта «Белкомур» упирается в предложенную финансовую модель, которая крайне чувствительна к объёмам грузооборота. Как заявил в ходе форума «Транспортный потенциал» и. о. директора департамента программ развития Минтранса Сергей Егоршев, главным субъектом рисков становится государство.

«В этих условиях при ограниченности финансирования надо искать другие пути. Дело в том, и инфраструктурная ипотека и другие модели требуют резервирования средств. А по всем направлениям финансирование ограничено», — отметил Сергей Егоршев.

Ранее РЖД настаивали на переносе реализации железнодорожного проекта «Белкомур» на период после 2025 года. Как сообщали СМИ, кроме переноса сроков монополия требует оптимизации условий финансирования проекта, так как экономическая эффективность «Белкомура» пока недостижима, так как подтверждена лишь треть грузовой базы.

Напомним, что сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге проходит XI международный форум «Транспортный потенциал».

Проект «Белкомур» включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, в Транспортную стратегию России на период до 2020 года и целый ряд региональных документов. Однако приступить к практической части реализации проекта до сих пор не удается.

Напомним, «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — железнодорожная магистраль сообщением Архангельск — Сыктывкар — Пермь (Соликамск). Дорога может связать Урал и Республику Коми напрямую с портами Севморпути и обеспечить кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию.

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