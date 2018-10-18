Финляндия и Казахстан будут сотрудничать в области зеленой экономики

Астана, , 14:36 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана, министерство экономического развития и занятости Финляндии и министерство окружающей среды Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в области энергии и зеленой экономики, сообщили в пресс-службе минэнерго Казахстана.

В рамках визита президент республики Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписано еще несколько международных документов по сотрудничеству в области энергетики.

В рамках одного их соглашений в Западно-Казахстанской области в 2021—2023 годах планируется построить биогазовую энергетическую установку. В настоящее время начаты работы по строительству мусоро-сортировочного комплекса мощностью 100 000 тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Хельсинки 16 октября. В рамках визита предприниматели двух стран подписали десятки контрактов на общую сумму $600 млн.

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