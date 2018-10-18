Четверг, 18 Октября 2018 года
15:53:50 МСК

Финляндия и Казахстан будут сотрудничать в области зеленой экономики

Экономика

В настоящее время начаты работы по строительству мусоро-сортировочного комплекса

Астана, 18 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Министерство энергетики Казахстана, министерство экономического развития и занятости Финляндии и министерство окружающей среды Финляндии подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в области энергии и зеленой экономики, сообщили в пресс-службе минэнерго Казахстана.

В рамках визита президент республики Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписано еще несколько международных документов по сотрудничеству в области энергетики.

В рамках одного их соглашений в Западно-Казахстанской области в 2021—2023 годах планируется построить биогазовую энергетическую установку. В настоящее время начаты работы по строительству мусоро-сортировочного комплекса мощностью 100 000 тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Хельсинки 16 октября. В рамках визита предприниматели двух стран подписали десятки контрактов на общую сумму $600 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Финляндия подписали меморандум о воздушном сообщении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить