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Первую готовую продукцию месторождения Новой Земли выпустят в 2023 году

Экономика

Предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковых и серебросодержащих руд Павловского месторождения будет работать на экспорт

Первую готовую продукцию месторождения Новой Земли выпустят в 2023 году
Иллюстрация: Nasa.gov
Южная оконечность Новой Земли

Архангельск, 18 октября 2018, 14:31 — REGNUM  Проектирование горно-обогатительного комбината для работы на Павловском месторождении будет завершено до конца года. Реальные мероприятия по строительству начнутся в начале 2020 года. Об этом на конференции «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске сообщил генеральный директор Первой горнорудной компании Александр Лукин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конечной продукцией ГОКа станет цинковый и свинцовый концентраты. С каждой тонны концентрата будет извлекаться примерно 300 грамм серебра.

«Стратегия сбыта направлена, в основном, на внешние рынки. Мы бы рады поставлять все в Россию, но дело в том, что у нас практически не сталось металлургических заводов по переработке цинка и свинца», — отметил Лукин.

Как сообщало ИА REGNUM, месторождение Павловское было открыто АО «Первая горнорудная компания» в 2001 году. Поисково-оценочные работы проведены в 2001—2002 годах, в результате которых поставлены на государственный учет запасы свинцово-цинковых серебросодержащих руд категории С1 и С2, в количестве 37 млн. тонн, (или 2,4 млн. тонн свинца и цинка).

Уже сейчас Павловское месторождение входит в пятерку крупнейших полиметаллических месторождений России, а учитывая его минерально-сырьевой потенциал, может занять лидирующие позиции.

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