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Назарбаев: страны Европы инвестировали в Казахстан $180 млрд

Экономика

В республике действует около 3 тыс. предприятий с участием европейского капитала

Назарбаев: страны Европы инвестировали в Казахстан $180 млрд
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Брюссель, 18 октября 2018, 14:29 — REGNUM  За последние 27 лет страны Европы инвестировали в экономику Казахстана $180 млрд, заявил 18 октября президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями деловых кругов в Брюсселе, сообщает издание BNews.

Глава государства добавил, что Европейский банк реконструкции и развития профинансировал проекты в Казахстане на сумму более €7 млрд. В республике действует около 3 тыс. предприятий с участием европейского капитала.

Назарбаев рассказал также об инвестиционных возможностях Казахстана и призвал партнеров принять участие в деятельности Международного финансового центра «Астана».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Нурсултан Назарбаев встретился с королем Бельгии Филиппом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в политической, экономической и культурно-гуманистической сферах.

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Экономика Казахстана
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