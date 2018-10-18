«Укрметаллургпром» потребовал прекратить экспорт металлолома в ПМР

Киев, , 14:38 — REGNUM Украина должна прекратить вывоз металлолома в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), говорится в заявлении объединения предприятий «Укрметаллургпром», сообщает 18 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Украина экспортировала в 2017 году 486 тыс. т металлолома, и 56% от экспорта было продано в Приднестровье. За январь-апрель 2018 года 63% экспорта металлолома было продано в ПМР.

Как отметили «Украинские железные дороги» (УЖД), никаких законодательных ограничений по экспорту металлолома в Молдавию нет, поэтому металлолом продолжает экспортироваться официально в Молдавию, а по факту — в Приднестровье.

Напомним, ранее президент Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что фирма уже «10 или 20 лет» торгует с Приднестровьем, поскольку никаких ограничений на это нет.