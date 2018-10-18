Калужский водоканал получил автоматическую диспетчерскую систему

Калуга, , 14:05 — REGNUM В Калужской области в рамках федерального проекта «Умный город» начала работу обновленная центрально-диспетчерская служба регионального водоканала. Об этом сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Отмечается, что ресурсы обновленной центрально-диспетчерской службы в перспективе позволят специалистам водоканала в круглосуточном онлайн режиме владеть подробной информацией о работе сетей и объектов предприятия.

Также станет возможным дистанционно управлять технологическими процессами на объектах водоканала: водозаборных узлах, станциях первого и второго подъемов, водонапорных башнях, повысительных насосных станциях, канализационных насосных станциях и других сооружениях.

На монитор будет выводиться план всех населенных пунктов региона с размещенными на нем коммуникациями и объектами, а также информацией об их технологической работе. До настоящего времени в службу поступала информация только о состоянии сетей и сооружений города Калуги, отметили в пресс-службе.

Сотрудники смогут удаленно управлять подачей воды в тот или иной населенный пункт, что позволит избежать дефицита ресурса, а также сократить потребление электроэнергии, которая тратится на ее транспортировку, говорится в сообщении.

Диспетчеризация позволит обеспечить технологическую безопасность объектов, снижение расходов на их эксплуатацию, оперативность работы производственных служб, сведение в единую базу водного баланса, а также снижение уровня утечек и незаконных присоединений к системам водоснабжения и водоотведения, добавили в администрации.

Формирование комплексной автоматизированной системы позволит экономить ресурсы и максимально обеспечит бесперебойное снабжение жителей Калужской области качественной водой.