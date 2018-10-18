Эксперт: «Банковская авиакомпания» нужна для освоения средств

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Идея Сбербанка и ВТБ создать собственную авиакомпанию для региональных перевозок может быть связана не столько с поручением правительства, сколько с желанием самих банков экзотическим образом освоить средства, которых у них много, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 18 октября, президент ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя информацию о возможном появлении в России новой «банковской авиакомпании».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ВТБ и Сбербанк прорабатывают бизнес-план новой авиакомпании для региональных перевозок. По данным издания, соответствующее поручение госбанки получили в правительстве. Состав акционеров компании может быть расширен, а ее пассажиропоток должен составить до 10 миллионов человек в год.

«Создание авиакомпании силами банков — это необычно. ВТБ, конечно, участвует в капиталах некоторых аэропортов, но перевозки — это совсем другое дело, и это очень рискованный подход, поскольку это непрофильная для банков деятельность.

Даже если они найдут партнеров, возникнет целый ряд проблем. Необходимо оформлять разрешения и лицензии. Нужно найти квалифицированных пилотов, их количество ограничено. Число компаний с международными сертификатами в России тоже ограничено. Или они хотят создать госкомпанию-лоукостер? Но такая уже как будто существует.

Возможно, в правительстве их попросили заняться темой региональных перевозок, но вероятно также, что они сами напросились на такое предложение. Я бы связал этот проект с избыточным количеством денег и с желанием потратить их необычным образом. Сбербанк не впервые выступает с экзотическими инициативами», — сказал Ходачек.