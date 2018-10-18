Госдума обязывает ЦБ перечислить дивиденды «Сбербанка» в госбюджет

Москва, , 13:50 — REGNUM Правительственный законопроект об обязательном перечислении части прибыли «Сбербанка» в федеральный бюджет, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Речь идет о досрочной выплате дивидендов «Сбербанка», которые сразу уходят со счетов Центробанка в федеральный бюджет. Так, по предложению правительства, Центробанк РФ в 2019 году должен будет направить в федеральный бюджет доходы, которые он получает от участия в капитале «Сбербанка» за 2018 год.

«Принятие этого законопроекта позволит обеспечить поступление в 2019 в федеральный бюджет дополнительных доходов в объеме 209,5 млрд рублей. Аналогичная норма действовала в 2018 года. Эти доходы в том числе будут источником финансирования национальных проектов», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Владимир Колычев.

При этом, по данным правительства, по итогам 2018 года плановый достигал 68 млрд рублей.