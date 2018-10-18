Туристический центр Псковской области появится в Санкт-Петербурге

Псков, , 13:49 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение псковских властей о создании в Северной столице визит-центра Псковской области. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочей встречи с врио главы Санкт-Петербурга.

По словам Ведерникова, туристический центр Псковской области будет предоставлять всю необходимую информацию о регионе, помогать в разработке турмаршрутов и предлагать готовые туры.

Михаил Ведерников отметил, что Александр Беглов высоко оценил идею и пообещал помощь с поиском подходящего помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое руководство Псковской области считает сферу туризма одной из приоритетной для региона. В структуре органов исполнительной власти региона создан специальный комитет по туризму.

Напомним также, что между Санкт-Петербургом и Псковской областью подписано соглашение о сотрудничестве, стороны взаимодействуют в продовольственной и промышленных сферах, в вопросах транспорта, в области культуры, охраны здоровья населения и других.

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