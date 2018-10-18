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Эксперт: причина «банковского рабства» — удобство для работодателя

Экономика

Работодателям удобнее перечислять зарплаты всех сотрудников в один банк, обьясняет глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович

Эксперт: причина «банковского рабства» — удобство для работодателя
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Санкт-Петербург, 18 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Нежелание работодателей переводить зарплаты сотрудников в те банки, которые удобнее самим работникам, вызвано тем, что это связано с дополнительной нагрузкой для сотрудников бухгалтерии, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 18 октября, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о необходимости бороться с «банковским рабством».

Как сообщалось ранее, Набиуллина заявила, что, несмотря на принятие необходимых законов, проблема «банковского рабства» все еще существует. Глава Центробанка подчеркнула, что сотрудники имеют право просить работодателя переводить зарплату в тот банк, который им удобнее, а работодатели не должны чинить своим сотрудникам никаких препятствий.

Как правило, люди просят переводить деньги в другой банк потому, что им удобнее снимать деньги с банкомата другого банка, или потому, что они хотят взять в этом другом банке кредит. В целом же условия зарплатных карт в разных банках ничем друг от друга не отличаются.

Работодателю, в свою очередь, удобнее работать с тем одним банком, с которым он уже договорился. Даже если коллектив сотрудников небольшой, но половина работников начинают обращаться с просьбами переводить зарплаты в другой банк, это создает дополнительную нагрузку для бухгалтерии. Другими словами, для работодателей это вопрос удобства.

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Банковское дело
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