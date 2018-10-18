Титов предложил перевести самозанятых на патентную систему налогообложения

Москва, , 13:48 — REGNUM Важно найти точку компромисса, которая бы, с одной стороны, усиливала и бизнес, и власть, а с другой стороны, не делала нагрузку настолько тяжелой, чтобы бизнес вынужден был закрываться, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» 18 октября в Краснодаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного. Он предложил ввести патентную систему налогообложения для самозанятых, а также сократить ставку страховых взносов до 14% для всего малого бизнеса.

«Государство повышает свою эффективность в цифровой сфере, и это выгодно для всех», — заявил Титов.

Он отметил, что недобросовестно конкурирующий теневой сектор постепенно уходит, сокращается количество бюрократических проволочек, однако эти процессы проходят не просто, и на фоне развития новых технологий необходимо соблюсти баланс между нагрузкой на бизнес и интересами власти, считает он:

«Цифровизацию надо дополнить очень банальными, очень земными вопросами поддержки бизнеса. Если вводим онлайн-ККТ, то объем налоговых сборов увеличивается, но надо понять, что не все могут такие налоги платить, и мы теряем тех, кто из бизнеса уходит».

Так, в данный момент Минэкономразвития совместно с ФНС прорабатывает вариант регулирования деятельности самозанятых. Это 4−6% налогов с оборота в случае использования систем учета в цифровом формате. Однако этот вариант подходит только регионам, где уже есть готовые электронные платформы для бизнеса.

«Мы предлагаем, как альтернативу, попробовать принцип патентной системы для самозанятых. Заплатил определенную сумму за год (или за нужный тебе срок), и все, к тебе уже никто не может подойти. А в Москве, Московской области, Татарстане, Калужской области «обкатать» вариант с электронным учетом доходов самозанятых. И посмотрим, какой из них больше найдет своих почитателей, — предложил уполномоченный. — Очень важен вопрос страховых взносов. 30% — это для малого бизнеса много. Мы предлагаем распространить ставку в 14% не только инновационные и социальные малые предприятия, как сейчас, но и весь малый бизнес в целом. Ставка взносов должна, конечно, обеспечивать выплату минимальной страховой премии, но накопительная часть должна быть сугубо добровольной».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Татарии планируют начать эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан. Они смогут оформиться как налогоплательщики через специальное приложение «Мой налог». Налог для самосазятых составит 4% от дохода на услуги и товары для граждан, и 6% для случаев продажи юрлицам или индивидуальным предпринимателям.

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