Холдинг РКС предложил ввести «цифровой проездной» на транспорте

Москва, , 13:17 — REGNUM Новую цифровую систему оплаты проезда и управления работой общественного транспорта предложил ввести в некоторых регионах холдинг «Российские космические системы», сообщает 18 октября пресс-служба предприятия.

В основе системы лежит программный продукт сочетающий несколько функций: обеспечение возможности производить оплату на транспорте любым доступным средством (смартфоном, банковской картой и др), онлайн-диспетчеризацию, анализ ситуации и информирование диспетчеров о решении возникающих на транспорте проблем, долгосрочный анализ полученных данных.

«Мы планируем интегрировать в новом едином программном продукте возможности уже действующих в ряде регионов систем «РКС «Пассажирские перевозки» и «Цифровой проездной», — сообщил начальник центра по реализации проектов в области использования результатов космической деятельности Вячеслав Чистяков.

По его словам, обработка и анализ полученных в этой системе данных позволит повысить эффективность перевозок и их доходность. Также цифровой комплекс может стать стратегическим инструментом для развития территорий, поскольку будет обеспечена возможность прогнозировать развитие и максимально эффективно вкладывать средства в развитие дорожной инфраструктуры.

В настоящее время «цифровой проездной» уже работает в Южно-Сахалинске, а система «пассажирские перевозки» применяется операторами в Башкирии, Ярославской, Нижегородской, Архангельской областях и в Кабардино-Балкарии.

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