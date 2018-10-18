«Росатом» запатентовал новый тип ядерного топлива

Москва, , 13:15 — REGNUM 17 октября ВНИИНМ им. А.А. Бочвара сообщил, что ученые института запатентовали новое композитное ядерное топливо дисперсионного типа.

Высокотехнологичный научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара — один из ведущих НИИ и головная организация Росатома по проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла для всех видов реакторов. Разработанное новое ядерное топливо действительно подходит для всех типов работающих на территории России атомных энергетических реакторов — в этом и заключается его главная особенность. В топливном композите этого топлива помимо оксида урана присутствует и оксид энергетического плутония, что позволяет использовать его как в тепловых реакторах типа ВВЭР, так и в реакторах на быстрых нейтронах с замыканием ядерного топливного цикла. При этом использование топливной композиции предусмотрено в сочетании с оболочками тепловыделяющих элементов из типовых циркониевых сплавов, что позволяет удерживать цены на новое топливо на приемлемом уровне.

Получение патента — только начальный этап к освоению промышленного производства нового топлива. Впереди — изготовление опытной партии и тщательные проверки на исследовательских реакторах, что займет не один год. Если расчеты специалистов ВНИИНМ точны, то это топливо после топливной сессии в активной зоне реактора позволит делящиеся изотопы не при помощи химической переработки, а за счет значительно более дешевого и безопасного механического разделения.

Замыкание ядерного топливного цикла является необходимым условием развития атомной энергетики и наиболее оптимальным с точки зрения природопользования, так как оно поднимет обеспечение ядерным топливом на несколько тысяч лет без необходимости добычи урановой руды.

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