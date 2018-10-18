Четверг, 18 Октября 2018 года
14:12:46 МСК

Госдума снова переносит срок возврата долгов по советским вкладам

Экономика

Еще на год

Москва, 18 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на продление срока компенсации средств на советских счетах в Сбербанке до 2022 года, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Речь идет о вкладах в Сбербанке, которые были открыты гражданами до 20 июня 1991 года и по которым государство взяло на себя обязательство вернуть средства. Первоначально, срок выплат должен был наступить в 2003 году, однако затем правительство неоднократно переносило даты выплат долгов.

По действующим сегодня нормам, выплаты должны были начаться в 2021 году. Но правительство предлагает продлить срок ожидания выплат еще на год — до начала 2022 года.

В частности, отмечают в правительстве, вклады должны быть переведены в целевые долговые обязательства, однако законы, которые бы это предусматривали, до сих пор не разработаны. Кроме того, для перевода всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства потребуются значительные финансовые вливания из федерального бюджета. По оценкам правительства, в 2019 году на эти цели потребуется порядка 43,82 трлн рублей, в 2020 году — 45,4 трлн рублей, а в 2021 году — 47,22 трлн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить