Украина в поисках финансирования снятия эксплуатации Чернобыльской АЭС

Чернобыль, Украина, , 13:12 — REGNUM 17 октября верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему».

Законопроект предусматривает и государственное финансирование работ в Чернобыльской зоне на период до 2020 года. Пояснительная записка к законопроекту говорит о том, что срок выполнения мероприятий по снятию Чернобыльской АЭС с эксплуатации закончился еще в 2012 году, при этом значительное количество этих мероприятий из-за недостаточного финансирования выполнено не полностью. При этом совершенно очевидно, что добиться повышения объемов финансирования Украине не удастся: в первом чтении законодатели пытались добиться выделения 6,63 млрд гривен, во втором эта сумма уже уменьшена до 2,96 млрд гривен.

Состояние экономики Украины, растущие долги государства перед МВФ и другими международными кредиторами может привести к тому, что радиоактивный объект в центре Европы станет опасным. Хочется надеяться, что европейские партнеры Украины примут во внимание происходящее в Чернобыльской зоне и на объекте «Укрытие».

То, что в Европе о Чернобыльской зоне знают и помнят, очевидно. 17 октября Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения сообщило о продолжающейся совместно с Еврокомиссией разработке плана создания геологического захоронения радиоактивных отходов. Проект должен определить процесс выбора площадки для будущего хранилища, обеспечить разработку плана и сметы, обучение специалистов, а также поддержку в формировании положительного отношения общественности к этому объекту. Рассчитан проект на 2 года и будет реализовываться консорциумом в составе предприятий Франции, Германии, Швеции, а также с участием одного из предприятий НАН Украины. Если европейские страны намерены строить в Чернобыльской зоне радиоактивное хранилище, состояние остановленных реакторов и объекта «Укрытие» неизбежно станет предметом их заботы. Будет ли положительным отношение населения Украины к строительству хранилища радиоактивных отходов, какие и чьи именно радиоактивные отходы там будут храниться, покажет время.

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