Четверг, 18 Октября 2018 года
14:14:31 МСК

Казахстан снизил объемы добычи урана

Экономика

«Казатомпром» приступил к балансировке мирового рынка

Астана, 18 октября 2018, 13:06 — REGNUM  16 октября вице-министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов сообщил, что Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, за первые девять месяцев этого года сократил добычу руды и производство закиси-окиси этого металла на 7,4%, до 16 000 тонн. Снижение обусловлено низкой ценой на мировом рынке урана, который сейчас торгуется у многолетних минимумов — 27,45 долларов за фунт.

На долю гоударственного «Казатомпрома» и совместных предприятий с его участием приходится порядка 40% общемирового объема добычи урана. Снижение объемов добычи должно привести к балансировке рынка, что повысит рентабельность добычи и производства, позволит начать наращивание инвестиционного потенциала, необходимого для продолжения геологической разведки и освоения новых месторождений. С учетом количества строящихся в настоящее время атомных энергоблоков действия «Казатомпрома» и руководства республики оправданы и логичны. Отметим, что балансировка рынка урана поможет и «Росатому», который планирует инвестиции в расширение добычи и переработки в Краснокаменске Забайкальской области.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить