Казахстан снизил объемы добычи урана

Астана, , 13:06 — REGNUM 16 октября вице-министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов сообщил, что Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, за первые девять месяцев этого года сократил добычу руды и производство закиси-окиси этого металла на 7,4%, до 16 000 тонн. Снижение обусловлено низкой ценой на мировом рынке урана, который сейчас торгуется у многолетних минимумов — 27,45 долларов за фунт.

На долю гоударственного «Казатомпрома» и совместных предприятий с его участием приходится порядка 40% общемирового объема добычи урана. Снижение объемов добычи должно привести к балансировке рынка, что повысит рентабельность добычи и производства, позволит начать наращивание инвестиционного потенциала, необходимого для продолжения геологической разведки и освоения новых месторождений. С учетом количества строящихся в настоящее время атомных энергоблоков действия «Казатомпрома» и руководства республики оправданы и логичны. Отметим, что балансировка рынка урана поможет и «Росатому», который планирует инвестиции в расширение добычи и переработки в Краснокаменске Забайкальской области.