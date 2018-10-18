Польско-американский «франко-борт»

Варшава, , 13:03 — REGNUM 17 октября новостные агентства сообщили о подписании польской государственной компанией PGNiG 20-летнего контракта с американской Venture Global LNG на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа в год. Контракт должен вступить в силу в 2022 году — к этому времени американская компания должна ввести в эксплуатацию строящийся в настоящее время завод по сжижению газа.

Генеральный директор PGNiG Петр Вожняк, комментируя эту новость, при ответе журналистам о цене на СПГ, произведенный в США, ответил: «20 с чем-то процентов дешевле. Почти 30% дешевле, чем российский газ». И добавил: «Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес».

Вожняк совершенно прав — удивлению нет предела, поскольку в том случае, если сказанное им соответствует истине, то это значит, что Venture Global LNG ради контракта с польской компанией пошла на нарушение действующего законодательства США. В соответствии с ним цену на природный газ в США определяет национальная газовая биржа Henry Hub, другого механизма образования цены не предусмотрены. В силу этого зафиксировать в контракте с отсрочкой поставок на три года юридически корректным образом невозможно. Следовательно, информация, которую Петр Вожняк предоставил журналистам, не может соответствовать истине.

Контракты, заключаемые газовыми трейдерами на экспорт СПГ, производимый в США, предусматривают следующую систему ценообразования. За основу берется цена на Henry Hub, к которой необходимо прибавить 15% — это стоимость поставки газа на завод по его сжижению. Средняя стоимость работы производственной линии составляет порядка 90 долларов США за 1 000 кубометров природного газа, стоимость доставки СПГ через Атлантический океан составляет около 35 долларов в пересчете на 1 000 кубометров. Можно сделать примерный расчет, исходя из котировок Henry Hub 16 октября, которые составили 116,78 долларов за 1000 кубометров. С учетом стоимости доставки на СПГ-завод газ поступит по цене 134,30 долларов за 1 000 кубометров, в результате у берегов Европы СПГ, произведенный в США, будет стоить порядка 260 долларов за 1 000 кубометров. Цена, по которой Польша закупает российский газ, составляет порядка 195 долларов за 1 000 кубометров, то есть СПГ, произведенный в США, обойдется на 33% дороже.

Исходя из этого нет никакой необходимости проводить подсчеты, какое количество российского газа PGNiG «заместит американским», правильный ответ — ноль. Эти расчеты необходимо заменить изучением условий контракта, одно из которых назвал Петр Вожняк: «поставлять СПГ станут по формуле Free on Board (FOB)». Напомним, что термин «франко борт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки, с этого момента все расходы и риски несет покупатель. После того, как СПГ заполнит танки судна-газовоза, PGNiG получит право доставлять груз туда, куда посчитает нужным. Цены на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в среднем на 40−50% выше, чем на европейском газовом рынке и нет никаких тенденций того, что ситуация через три года изменится.

«Благодаря данному контракту PGNiG вошла в число мировых газовых трейдеров» — еще одна цитата из комментариев господина Вожняка. В этой фразе слова «Европа» или «Польша» отсутствуют.

Читайте развитие сюжета: Total намеревается развивать рынок СПГ в Индии