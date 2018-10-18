Малообеспеченным жителям помогут подключиться к цифровому ТВ — Руденя

Тверь, , 13:03 — REGNUM Малообеспеченным жителям Тверской области компенсируют затраты на оборудование для подключения к цифровому телевещанию. Такое решение, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, было принято 17 октября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате. Такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке, в ближайшее время планируется запустить его во всем Тверском регионе. Понимаем, что не у всех граждан современные телевизоры и радиоприемники, позволяющие принимать цифровой сигнал. Поэтому принято решение о компенсации стоимости необходимого оборудования отдельным категориям», — сообщил Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания правительства.

Как пояснили в облправительстве, компенсацию затрат на приставку смогут получить жители региона со среднедушевым доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Выплата будет производиться в период до 30 июня 2019 года. Размер выплаты составит не более тысячи рублей, в бюджете региона на эти цели предусмотрено шесть миллионов рублей.

В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы». На данный момент в регионе создана сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь». Таким образом, жителям доступны не только федеральные, но и местные новости в высоком качестве. Второй мультиплекс цифровых каналов («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек — Твери и Вышнем Волочке, охват составляет 42,11% жителей региона.