Санкции наложены на РФ её правительством и Центральным банком – Делягин

Москва, , 13:19 — REGNUM Снижение реальных доходов населения в сентябре 2018 года может объясняться ослаблением рубля и удорожанием импорта, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 октября, комментируя данные Росстата о том, что реальные располагаемые денежные доходы граждан России в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении.

«Падение реальных доходов — это экономический кризис, — сказал Делягин. — Санкции, наложенные на Россию правительством Медведева и Банком России, играют тут главную роль. Может быть, сыграло свою роль ослабление рубля и некоторое удорожание импорта. Возможно также, что они [Росстат] решили скорректировать завышенные данные за прошлые месяцы. Когда нам рассказывали, что за первые 7 месяцев года реальные доходы населения выросли на 2,4%, люди были готовы бить витрины».

Кроме того, по мнению Делягина, ранее отмеченный рост реальных доходов может объясняться тем, что в РФ с первого мая ввели правило, согласно которому гражданин РФ, трудящийся полный рабочий день, не может получать зарплату ниже прожиточного минимума.

«Это достаточно резкое формальное увеличение заработных плат, — сказал Делягин. — И понятно, что под это дело кому-то действительно повысили заработную плату. А кому-то переложили часть из «теневой» зарплаты в «белую», чтобы не пугать налоговую инспекцию. Другое дело, что к реальной жизни это отношения не имеет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы граждан России в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе этого ведомства «О социально-экономическом положении России».

Таким образом, снижение реальных доходов граждан в сентябре ускорилось. В августе данный показатель снизился на 0,9% после роста на протяжении восьми месяцев.

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